США заявили о последнем шансе для России соблюдать ДРСМД

Представитель администрации США заявил, что данный России шестимесячный срок на возвращение в рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — это последний шанс для Москвы, передает РИА «Новости».

«Это вопрос международного права, последний шанс для России… С начала обсуждения Соединенными Штатами этой темы с Россией в мае 2013 года… мы пытались донести до России, что это исключительно в ее интересах вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора», — сказал представитель администрации.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разработает ответ на «российские нарушения ДРСМД».

По его словам, США будут разрабатывать варианты собственного военного ответа на «нарушения» России.