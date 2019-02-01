К сохранению ДРСМД призвали 28 стран ЕС

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что страны Евросоюза призывают сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

По ее словам, в поддержку договора высказались 28 стран ЕС, также эти государства заявили о намерении опубликовать совместное заявление по ДРСМД.

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«Мы хотим и призываем сохранить договор вместе с полным выполнением его положений. Думаю, в ближайшие часы будет совместное заявление от 28 стран», — сказала Могерини.

Данное заявление глава европейской дипломатии сделала по итогам неформальных переговоров глав МИД стран ЕС в Бухаресте.

Ранее сообщалось,что президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза вероятный выход США из ДРСМД.