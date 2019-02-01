В Кремле рассказали о сроках выхода США из ДРСМД
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают начала реализации США решения о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в ближайшие дни, передает РИА «Новости».
По его словам, Вашингтон не уведомлял Москву о дальнейших действиях в рамках своих намерений о приостановлении действия ДРСМД, однако нежелание США идти на переговоры говорит о том, что решение было принято давно.
«И, к нашему сожалению всеобщему, в предстоящие дни, скорее всего, начнется реализация этого решения», — заявил Песков.
Он напомнил, что процесс выхода прописан в одной из статей договора и добавил, что второго февраля Россия должна получить «некое уведомление» от США.
Ранее в МИД рассказали о действиях России после выхода США из ДРСМД.