Defense News: у F-35 нашли проблемы с логистикой и долговечностью

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Спустя долгие годы усовершенствований логистическая система американского истребителя пятого поколения F-35 по-прежнему испытывает проблемы с системными данными и программными ошибками, пишет издание Defense News со ссылкой на новый доклад Пентагона.

Автономная логистическая информационная система компании-разработчика истребителя Lockheed Martin (ALIS) была разработана для повышения эффективности технического обслуживания и летных операций, но «она все еще не работает так, как предполагалось», говорится в докладе.

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В частности, предоставляемые логистической системой данные часто являются неполными или совершенно неверными, указывают авторы доклада. Кроме того, функции, которые должны быть автоматическими, часто требуют ручного ввода.

Сложный механизм отнимает много времени, что приводит к тому, что время начала полета зачастую сдвигается, а то и вовсе полет пропускается, пишет издание.

Помимо этого, у истребителя выявлены проблемы с долговечностью. Испытания показали, что укороченный взлет и вертикальная посадка могут прослужить всего 2100 летных часов — а это примерно четверть ожидаемого срока службы в 8000 часов. Это означает, что некоторые модели могут быть списаны уже в 2026 году, пишет издание.

Ранее сообщалось, что новый глава Пентагона обматерил истребитель F-35.