«Ъ» узнал детали сделки по продаже Армении российских истребителей Су-30СМ

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Армения купит у России четыре новых истребителя Су-30СМ поколения 4+ по внутрироссийским ценам, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из предприятий авиационной промышленности.

Ранее стало известно, что Армения купила у России истребители Су-30СМ.

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Собеседник издания уточнил, что согласно контракту самолеты поступят в армянские ВВС уже к 2020 году.

«Стоимость каждой машины для ВВС Армении составит столько же, сколько они стоят для вооруженных сил России», — подчеркнул источник.

Он добавил, что такие условия для Армении являются «настоящим подарком» и отметил, что сделка, считающаяся коммерческой, проходит «по линии ОДКБ».

В газете напомнили, что в Армении «впервые за десятилетия» покупают новые боевые самолеты, а не бывшие в употреблении.