В Крыму объяснили, зачем самолеты-разведчики США прилетели к полуострову

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков объяснил возросшую активность самолетов американских ВВС у крымского побережья, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время Балтийский регион и Крым часто оказываются в центре внимания разведслужб Запада.

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«Все прекрасно понимают, что сегодня Российская Федерация оказывает существенное влияние на ход международных событий, поэтому и разведслужбы активизировались», — сказал Бобков.

Он добавил, что иностранная разведка пытается «все выяснить», поскольку с военной точки зрения российская сторона является «эшелонированным государством».

Ранее сообщалось, что у крымского побережья были замечены американские самолеты-разведчики.