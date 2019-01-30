Германия предложила Украине защиту в Черном море
ФРГ предложила Украине отправить свои военные корабли, чтобы усилить ее безопасность в водах Черного моря. Об этом передает ФАН со ссылкой на пресс-службу украинского министерства обороны.
По данным ведомства, Германия предложила свою дальнейшую поддержку в вопросах «деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии».
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Отмечается, что немецкая сторона обещала обеспечить военное присутствие в Черном море кораблей ВМС Бундесвера.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала продление санкций против России.