Германия предложила Украине защиту в Черном море

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ФРГ предложила Украине отправить свои военные корабли, чтобы усилить ее безопасность в водах Черного моря. Об этом передает ФАН со ссылкой на пресс-службу украинского министерства обороны.

По данным ведомства, Германия предложила свою дальнейшую поддержку в вопросах «деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии».

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Отмечается, что немецкая сторона обещала обеспечить военное присутствие в Черном море кораблей ВМС Бундесвера.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала продление санкций против России.