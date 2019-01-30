Шойгу рассказал, когда в армию поступит уникальный бомбардировщик Ту-160М

Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, когда в войска поступит модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время в соответствии с планом проводятся необходимые работы.

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«Первая серийная машина, не имеющая аналогов в мире, должна поступить в войска уже в 2021 году», — сказал Шойгу.

Он уточнил, что бомбардировщик оснастят надежной системой связи, уникальным оружием и самым современным бортовым комплексом обороны.

Ранее сообщалось, что в России началась разработка перспективного стратегического бомбардировщика.