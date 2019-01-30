В МИДе отреагировали на «секретное предложение» России к КНДР

Замглавы МИД России Сергей Рябков отреагировал на сообщения о том, что Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе, передает РИА «Новости».

Он заверил, что все взаимодействие Москвы с Пхеньяном соответствует требованиям резолюций Совбеза ООН.

Реклама

Рябков добавил, что МИД изучит «очередную публикацию Washington Post».

Издание сообщило, что российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы. В обмен на демонтаж ядерного оружия и баллистических ракет Москва якобы предложила построить атомную электростанцию в стране.