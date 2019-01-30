Страны «ядерной пятерки» отказались от итогового заявления в Пекине

Представители стран «ядерной пятерки» на встрече в Пекине отказались от согласования итогового совместного заявления, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

Он добавил, что это произошло на фоне углубления дефицита взаимного доверия между членами «ядерной пятерки».

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«Положение настолько серьезное, что в этот раз нам даже пришлось отказаться от согласования итогового заявления», — заявил Рябков.

Ранее Сергей Рябков заявил, что некоторые страны вносят в свои доктрины изменения, ведущие к понижению порога использования ядерного оружия.