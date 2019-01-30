Мадуро намерен получать из России самое современное оружие

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна намерена и дальше получать из России самое современное оружие, сообщает РИА «Новости».

«У нас всегда есть планы продвижения в сотрудничестве, чтобы улучшать воздушную оборону, артиллерию, ракетную технику. Всегда мы здесь будем продвигаться вперед. И в Венесуэлу будет прибывать самое современное в мире оружие», — сказал Мадуро.

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По его словам, такое оружие из России поступает постоянно.

Мадуро добавил, что «тут нет ничего экстраординарного».

Ранее Николас Мадуро завил, что действия лидера оппозиции Хуана Гуаидо являются продвижением государственного переворота и нарушением конституции.