В Японии назвали условия появления военных баз США на Курилах

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал условие, при котором на южных Курильских островах могут появиться американские военные базы, передает ТАСС.

По словам Абэ, США имеют право размещать свои военные объекты на территории Японии в рамках японско-американского договора о безопасности, но такое размещение возможно только с официального разрешения Токио.

Ранее командующий войсками США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинез заявил, что США не планируют размещать войска на южных Курилах, если Россия передаст их Японии.