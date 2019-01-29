В Госдуме отреагировали на новый план ОБСЕ по Донбассу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/477/12109477/RIAN_5499836.HR-pic905-895x505-82173.jpg">

Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал новый план по достижению мира в Донбассе от спецпредставителя ОБСЕ по Украине. Об этом пишет RT.

Он заявил, что данная стратегия была одобрена на «междусобойчике», и это неуважительно по отношению к другим участникам переговорного процесса.

Реклама

«Этот документ — либо самопиар, либо показатель полного невежества автора. Так что эту «сырую» версию плана по урегулированию конфликта можно смело «задробить». Подыгрывать только одной стороне — позор для любого миротворца», — сказал Бальбек.

По словам депутата, единственный честный и работающий план утвердили на Минске-2.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ разработали новый мирный план по Донбассу.