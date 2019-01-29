National Interest оценил «самый тяжелый и быстрый» боевой беспилотник России

Следующее «смертоносное оружие», которое разрабатывают в России, это реактивный беспилотник «Охотник-Б» с технологией малозаметности, пишет The National Interest.

Несмотря на неудачи в разработке военных роботов, эта новинка, вероятно, пригодится во фронтовой авиации, отмечает издание.

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Первые изображения беспилотника появились в конце января. В 2019 году должно быть проведено первое испытание нового боевого дрона.

Отмечается, что «Охотник-Б» станет самым тяжелым и быстрым беспилотником, состоящем на вооружении России. Однако его вес и скорость — дрон будет весить около 20 тонн и иметь способность разгоняться на почти тысячу километров в час — говорят о том, что необходимо проработать множество аэродинамических, электронных и высокотехнологичных вопросов, считает Сэмюэль Бендетт, эксперт по российскому вооружению.

Тем не менее, может потребоваться еще несколько лет на разработки, прежде чем новый беспилотник будет готов к службе, пишет издание.

Ранее сообщалось, что National Interest назвал технологию новейшего истребителя Су-57 устаревшей.