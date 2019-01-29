В МИД Колумбии отреагировали на запись Болтона об отправке войск в страну

В министерстве иностранных дел Колумбии заявили, что властям страны неизвестны причины, по которым советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сделал запись в блокноте об отправке в латиноамериканскую страну американских войск. Об этом сообщает El Tiempo.

28 января журналисты во время брифинга по ситуации в Венсуэле заметили в блокноте Болтона запись об отправке пяти тысяч военных в Колумбию.

Реклама

«При всем уважении к упоминанию Колумбии в блокноте, который был в руках у господина Джона Болтона, значение и причины такого упоминания нам неизвестны», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривал военное вторжение в Венесуэлу.