Российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над Балтикой

Российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как отмечается, его зафиксировали средства контроля воздушного пространства.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США», — отметили в Минобороны России.

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Уточняется, что в данный момент российский истребитель благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета ВВС Швеции.