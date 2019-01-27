В Венесуэле ответили на информацию о создании российской военной базы

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что венесуэльская конституция запрещает строительство российской военной базы в стране. Об этом Тортоса рассказал в интервью «Известиям».

Также он отметил, что таких планов у Каракаса никогда и не было. Возможно, слухи о строительстве российской военной базы появились из-за ракетоносца Ту-160, прилетевшего из России в Венесуэлу, чтобы поучаствовать в совместных полетах.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о российских «наемниках» в Венесуэле.