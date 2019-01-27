В Южной Корее сочли угрозой пролет японского самолета у судна ВМС
Министр обороны Южной Кореи Чон Гён Ду назвал «чрезвычайно угрожающими действиями» пролет японского патрульного самолета вблизи южнокорейского военного корабля, передает РИА «Новости».
Об этом он заявил в ходе визита в командование военно-морского флота в город Пусан.
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Он добавил, что подобное поведение не должно быть допущено ВМС ни одной страны.
Кроме того, министр возмутился, что от Токио поступили лишь «несуразные заявления».