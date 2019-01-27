Во Франции начали разработку гиперзвукового оружия

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Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила о начале работ по созданию нового ходового макета-демонстратора гиперзвукового планера, передает ТАСС.

Парли отметила, что гиперзвуковое оружие будет разрабатываться в рамках программы V-MaX («Экспериментальный маневрирующий носитель»).

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По ее словам, V-MaX «станет подлинным технологическим прорывом» в области военных сооружений. Франция наравне с Россией, США и Китаем станет четвертой страной, имеющей новейшие гиперзвуковые ракеты.

«Многие страны в настоящее время оснащаются таким оружием. Франция не может себе позволить выжидать», — добавила Парли.

Планируется, что ракета сможет развивать скорость более 6 000 км/час. Первые испытания намечены на 2021 год.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай обогнали США в гонке за превосходство в оружии.