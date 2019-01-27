СМИ: США помогли 40 главарям ИГ сбежать из тюрьмы в Афганистане
Около 40 главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) смогли сбежать из тюрьмы в Афганистане при помощи американских военных. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на собственные источники.
По данным агентства, боевикам «Исламского государства» удалось сбежать две недели назад в ходе операции США в Афганистане. Американские военные совершили налет на местную тюрьму, убили всех охранников, после чего вывели 40 заключенных и посадили их на вертолеты.
Отмечается, что эту информацию также подтвердил заместитель главы областного совета провинции Бадгис Абдулла Афзали.
Ранее сообщалось, что в Москве осуждены 11 террористов «Исламского государства».
«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.