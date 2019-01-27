Путин переименовал военные кафедры

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении названия военных факультетов на военные учебные центры. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Слова «военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования» заменить словами «военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», — говорится в указе.

Путин в августе прошлого года подписал закон о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры.