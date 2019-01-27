Источник рассказал об индивидуальном комплексе разведки «Глаз»

Военные России получат индивидуальный разведывательный комплекс «Глаз». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, речь идет о мини-аппарате с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы.

Как отмечается, камера спускается на парашюте и передает изображение на планшет бойца.

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При этом «Глаз» уже опробовали в Сирии.

Ранее сообщалось, что ВМФ России получил новейший корабль «Иван Антонов».