Источник рассказал об индивидуальном комплексе разведки «Глаз»
Военные России получат индивидуальный разведывательный комплекс «Глаз». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, речь идет о мини-аппарате с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы.
Как отмечается, камера спускается на парашюте и передает изображение на планшет бойца.
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При этом «Глаз» уже опробовали в Сирии.
Ранее сообщалось, что ВМФ России получил новейший корабль «Иван Антонов».