WP: Пентагон не стал помогать покидающим Венесуэлу американцам
Пентагон не получал распоряжений от правительства США оказать помощь покидающим Венесуэлу американцам. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, Белый дом и Госдеп не просили минобороны США помочь с эвакуацией американских дипломатов.
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Как отмечается, Пентагон также не намерен отправлять солдат для усиления охраны посольства США в Венесуэле.
При этом в ведомстве считают, что американские военные не должны участвовать в урегулировании кризиса в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал сроки проведения выборов в стране.