WP: Пентагон не стал помогать покидающим Венесуэлу американцам

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Пентагон не получал распоряжений от правительства США оказать помощь покидающим Венесуэлу американцам. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом и Госдеп не просили минобороны США помочь с эвакуацией американских дипломатов.

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Как отмечается, Пентагон также не намерен отправлять солдат для усиления охраны посольства США в Венесуэле.

При этом в ведомстве считают, что американские военные не должны участвовать в урегулировании кризиса в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал сроки проведения выборов в стране.