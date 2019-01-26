В США рассказали о планах по использованию сверхдальнобойной пушки
Министр Сухопутных войск США Марк Эспер заявил, что Вашингтон разрабатывает особую сверхдальнобойную артиллерийскую пушку, которая будет стрелять на расстояние более тысячи морских миль, передает RT.
Он уточнил, что пушка, в первую очередь, рассчитана на противодействие России и Китаю.
«Допустим, сложится такая ситуация, что ВМС США сочтут невозможным войти в Южно-Китайском море — из-за военных кораблей Китая или по какой-то другой причине. Тогда, заняв какую-то фиксированную позицию, мы сможем поражать вражеские цели, в том числе морские, с большого расстояния, обороняться и, если понадобится, обеспечить продвижение наших ВМС или морской пехоты», — пояснил он.
При этом Эспер признал, что российская пушечная артиллерия превосходит американские аналоги.