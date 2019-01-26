«Любой ценой»: Небензя ответил на вопрос о военной помощи Мадуро

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не нуждается в защите России, поскольку является избранным главой государства, и подчеркнул, что России стремится любой ценой избежать «военного сценария», передает РИА «Новости».

По его словам, у Мадуро есть армия, и потому он «хорошо защищен». При этом в Москве считают, что заявления США в этом плане «не настраивают на оптимистичный лад», добавил российский постпред.

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23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны. В Венесуэле по сей день продолжаются акции протеста против действующего президента Николаса Мадуро.

Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада и другие страны. Ряд стран ЕС поставил Мадуро ультиматум, согласно которому глава страны должен в восьмидневный срок объявить о выборах, иначе они поддержат Гуайдо. Официальная Москва выразила поддержку Мадуро.