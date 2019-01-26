В ЛНР опасаются закона о разминировании в Донбассе

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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут использовать закон о противоминной деятельности для подготовки наступления в Донбассе.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

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Он уточнил, что украинские саперы действительно могут разминировать определенные участки местности, но с целью подготовки к наступлению.

Марочко также допустил возможность того, что «под видом разминирования ВСУ могут наоборот минировать территории у линии боевого соприкосновения».

Накануне на Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса.