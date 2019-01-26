В ЛНР опасаются закона о разминировании в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут использовать закон о противоминной деятельности для подготовки наступления в Донбассе.
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
Реклама
Он уточнил, что украинские саперы действительно могут разминировать определенные участки местности, но с целью подготовки к наступлению.
Марочко также допустил возможность того, что «под видом разминирования ВСУ могут наоборот минировать территории у линии боевого соприкосновения».
Накануне на Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса.