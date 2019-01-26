Спецпредставитель США по КНДР принял приглашение посетить Россию
Специальный представитель США по КНДР Стивен Биган принял приглашение замглавы российского МИД Игоря Моргулова посетить Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Моргулова.
«Я пригласил Бигана посетить Россию, и он с благодарностью это предложение принял», —сказал он.
Реклама
Также Моргулов назвал вероятным визит заместителя спецпредставителя США по КНДР Марка Лэмберта «в феврале или марте».
Ранее США попросили Россию помочь с «повесткой дня» на переговорах с КНДР по денуклеаризации.