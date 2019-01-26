Колумбия прокомментировала намерение ввести войска в Венесуэлу

Правительство Колумбии не намерено вводить войска в Венесуэлу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

«Войска останутся на базах, в связи с ситуацией в Венесуэле переброски войск не было и не планируется», — отметили в ведомстве.

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По сообщению пресс-службы, «переброски судов и самолетов не было», а состояние боевой готовности, которое сохраняется в вооруженных силах и полиции, связано с терактом 17 января в кадетской школе полиции в Боготе.

«Колумбия не идет на провокации и не позволит никому провоцировать, говорил министр обороны Ботеро, и именно такая политика сохраняется по отношению к Венесуэле», — добавили в пресс-службе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей поддержке венесуэльского президента Николаса Мадуро.