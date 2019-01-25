Генсек НАТО рассказал о шансах спасти ДРСМД
Генсек альянса Йенс Столтенберг оценил состоявшуюся встречу Совета Россия-НАТО, где обсуждался Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и ситуация на украинской территории, передает ТАСС.
По словам Столтенберга, все участники встречи признают важность договора для безопасности, но прорыва на переговорах не произошло.
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«После 2 февраля по-прежнему будет возможность сохранить договор, потому что США 2 февраля только начнут процесс выхода из него», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что выход американской стороны состоится примерно через полгода.
Ранее глава НАТО высказался за продолжение диалога с Россией.