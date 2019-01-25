Песков объяснил игнорирование США и НАТО брифинга по ДРСМД

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему представители США и НАТО проигнорировали брифинг Минобороны России по ракете 9М729, из-за которой Вашингтон намерен выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это происходит из-за отсутствия у НАТО и США настроя обсуждать проблематику ДРСМД, в то время как у России нет настроя на ультиматумы Запада.

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«Какие-то другие модальности, такие как обмен ультиматумами, голословными обвинениями и нежелание слышать партнера, — такие модальности не совсем устраивают нас», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь выразил надежду на то, что на предстоящем заседании Совета Россия-НАТО позиция Москвы будет услышана партнерами.

23 января Минобороны России провело брифинг, в ходе которого объяснило соответствие ракеты 9М729 ДРСМД. Представители военных ведомств НАТО и ЕС на брифинг не явились.