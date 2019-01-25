Business Insider оценил российского «Охотника»

Российский тяжелый беспилотный летательный аппарат «Охотник» может «значительно осложнить» положение американских военных, пишут эксперты портала Business Insider.

Ранее в сети появилось первое фото тяжелого российского беспилотника С-70 «Охотник». Авторы портала проанализировали снимок и поделились своим мнением о новейшем беспилотнике.

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Они отметили, что «Охотник» построен по схеме «летающее крыло». Аналогичным образом устроен самый скрытный самолет ВВС США бомбардировщик B-2 Spirit, подчеркивается на портале.

Также авторы Business Insider вспомнили заявление источника в оборонной промышленности о том, что «Охотник» станет прототипом истребителя шестого поколения. Это предполагает, что аппарат будет способен вести воздушный бой.

На портале резюмировали, что описанные характеристики беспилотника могут означать, что новый аппарат может «значительно осложнить» положение американских пилотов.