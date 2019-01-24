Помпео обсудил ДРСМД с главой МИД Британии
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом ситуацию вокруг ДРСМД. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдепа.
«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Хант также обсудили дальнейшие шаги, которые сподвигнут Россию вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора РСМД», — рассказали в пресс-службе.
Реклама
Отмечается, что стороны также обсудили взаимоотношения США и Британии после Brexit.
Ранее сообщалось, что НАТО планирует убедить Россию «соблюдать» ДРСМД.