Помпео обсудил ДРСМД с главой МИД Британии

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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом ситуацию вокруг ДРСМД. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Хант также обсудили дальнейшие шаги, которые сподвигнут Россию вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора РСМД», — рассказали в пресс-службе.

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Отмечается, что стороны также обсудили взаимоотношения США и Британии после Brexit.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует убедить Россию «соблюдать» ДРСМД.