США предложили России обсудить контроль над вооружениями в КНР

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Вашингтон предложил Москве провести переговоры по контролю над вооружениями на полях встречи «ядерной пятерки». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп.

По данным агентства, встреча «ядерной пятерки» пройдет в Китае на следующей неделе.

Как отмечается, сохранение механизма договора о нераспространении ядерного оружия станет одной из основных тем переговоров.

Ранее сообщалось, что США назвали «видимостью прозрачности» брифинг по российской ракете 9М729.