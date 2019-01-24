США предложили России обсудить контроль над вооружениями в КНР
Вашингтон предложил Москве провести переговоры по контролю над вооружениями на полях встречи «ядерной пятерки». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп.
По данным агентства, встреча «ядерной пятерки» пройдет в Китае на следующей неделе.
Как отмечается, сохранение механизма договора о нераспространении ядерного оружия станет одной из основных тем переговоров.
Ранее сообщалось, что США назвали «видимостью прозрачности» брифинг по российской ракете 9М729.