В Госдуме оценили влияние протестов в Венесуэле на сотрудничество с Россией
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что антиправительственные протесты в Венесуэле непременно отразится на военно-техническом сотрудничестве с Россией, передает РИА «Новости».
По его словам, нестабильная обстановка в Венесуэле ограничивает возможности «нашего давнего союзника», в связи с чем неизбежны изменения в военно-техническом, а также экономическом аспектах взаимоотношений двух стран.
«Соответственно, финансовые возможности будут снижены», — добавил политик.
Он также подчеркнул, что любая нестабильность чревата долгосрочными последствиями.
Участники акций протестов в Венесуэле требуют отставки президента страны Николаса Мадуро.
Ранее СМИ сообщали о росте числа жертв протестов в Венесуэле. Также ранее стало известно, что в Каракас вошла бронетехника для сдерживания протестов.
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