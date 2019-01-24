В Госдуме оценили влияние протестов в Венесуэле на сотрудничество с Россией

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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что антиправительственные протесты в Венесуэле непременно отразится на военно-техническом сотрудничестве с Россией, передает РИА «Новости».

По его словам, нестабильная обстановка в Венесуэле ограничивает возможности «нашего давнего союзника», в связи с чем неизбежны изменения в военно-техническом, а также экономическом аспектах взаимоотношений двух стран.

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«Соответственно, финансовые возможности будут снижены», — добавил политик.

Он также подчеркнул, что любая нестабильность чревата долгосрочными последствиями.

Участники акций протестов в Венесуэле требуют отставки президента страны Николаса Мадуро.

Ранее СМИ сообщали о росте числа жертв протестов в Венесуэле. Также ранее стало известно, что в Каракас вошла бронетехника для сдерживания протестов.

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