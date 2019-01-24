МИД ФРГ счел «недостаточным» брифинг Минобороны России по ракете 9М729
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал недостаточным брифинг российского Минобороны по ракете 9М729 и обещания Москвы продемонстрировать ракету Западу. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Данное заявление Масс сделал в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео.
«Показать одну ракету — этого недостаточно. До сих пор Россия не продемонстрировала готовность обеспечить полную прозрачность», — заявил Маас.
Глава МИД Германии добавил, что существуют четкие требования к прозрачности, которые Россия, по его мнению, не выполняет. При этом НАТО все еще ждет от России выполнения ДРСМД.
23 января Минобороны России провело брифинг, в ходе которого объяснило соответствие ракеты 9М729 ДРСМД. Представители военных ведомств НАТО и ЕС на брифинг не явились.