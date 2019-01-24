Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик Швеции над Балтийским морем

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Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата шведского самолета-разведчика «Гольфстрим» над нейтральными водами Балтийского моря у границ России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что шведский летательный аппарат был зафиксирован средствами контроля воздушного пространства.

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«Для перехвата цели, в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным военного ведомства, шведский самолет летел с выключенным транспондером. После того как «Гольфстрим» удалился от границ России Су-27 «благополучно» вернулся на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что самолет США провел разведку в Черном море.