Порошенко обсудил с главой ООН миротворческую миссию в Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, стороны обсудили вопрос миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Отмечается, что переговоры прошли на экономическом форуме в Давосе.

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На сайте президента говорится, что Гутерреш подтвердил намерение ООН оказывать помощь гражданскому населению Донбасса, а также «внутренне перемещенным лицам».

Также стороны обсудили ситуацию с украинскими моряками, задержанными после прохода кораблей Украины в Керченском проливе.

Ранее в ООН подсчитали число жертв войны в Донбассе.