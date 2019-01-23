Суд в Крыму арестовал предполагаемого участника незаконного украинского батальона

Киевский районный суд Симферополя арестовал подозреваемого в участии в незаконном украинском батальоне в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что судебное заседание прошло в закрытом режиме.

«На основании представленных суду материалов и доказательств Кадырову Э. О., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

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Мужчина пробудет под арестом до 23 марта.

Ранее сообщалось, что ФСБ проводит обыски у участников незаконного украинского батальона в Крыму.