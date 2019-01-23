Генсек НАТО заявил об активизации взаимодействия с Грузией в Черном море

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о расширении сотрудничества с грузинскими ВМС в Черном море, передает РИА «Новости».

По его словам, происходит активизация сотрудничества между сторонами. Речь идет в том числе о проведении тренировок для береговой охраны Грузии. Он подчеркнул, что НАТО и Грузия озабочены в связи с военным усилением России в регионе.

Ранее сообщалось, что американский эсминец USS Donald Cook прибыл в грузинский порт Батуми.