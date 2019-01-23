«Россия не уважает слабость»: глава минобороны Германии призвала к твердости

Глава немецкого минобороны Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости более активных действий европейских стран в военной сфере. Об этом пишет Elbe-Jeetzel-Zeitung.

По ее словам, странам Евросоюза необходимо быть в состоянии справиться с проблемами, которые происходят в соседних странах и непосредственно касаются Германии. Она заметила, что необходимо реагировать на растущее экономическое и военное влияние Китая в мире, которого раньше не было. Кроме того, странами угрожает экономическая зависимость, а также опасность кибератак. В отношении российской стороны нужно занимать твердую позицию.

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«Россия не уважает слабость…», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предостерег Германию от «позиции силы» в переговорах с Россией.