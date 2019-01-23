CNN: разведка США определилась с «новыми и старыми врагами»

Американские спецслужбы противостоят «самым сложным и разнообразным угрозам, которые когда-либо видели», исходящих от множества противников, рассказал директор Национальной разведки Дэн Коутс во время представления новой стратегии разведки США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечает телеканал, из названных были ожидаемые противники: Россия, Китай, КНДР и Иран. Кроме того, было отмечено множество негосударственных субъектов и террористических угроз, которые бросают вызов США «в традиционной, гибридной, асимметричной военной, экономической и политической сферах».

Новая стратегия публикуется каждые четыре года. Многие из заявленных в 36-страничном документе стратегических целей практически не изменились в сравнении с предыдущими годами, отмечает телеканал. Однако в этой стратегии говорится о новом подходе действий, приемлемому для XXI века. Разведывательное сообщество США должно стать более «гибким» и использовать самые «передовые технологии», передает CNN детали документа.