«Странная фантазия»: Telegraph рассказала об идее армии ЕС как напоминании про Brexit

Неожиданный прогресс «странной фантазии» о создании общей европейской армии, о которой говорят лидеры Германии и Франции, — своего рода напоминание о том, почему Великобритания приняла решение покинуть Европейский союз (ЕС). Об этом пишет британская газета Daily Telegraph.

На этой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пропустили ВЭФ в Давоcе — вместо этого они встретились в Ахене. Как отмечается, они встретились, чтобы обновить Елисейский договор 1963 года о послевоенном примирении Франции и Германии. Тем не менее, главы государств затронули и тему создания «европейской армии». Макрон и Меркель пообещали работать в сфере развития «общей военной культуры». Именно она, по словам канцлера Германии, может стать предпосылкой для создания армии Европы.

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Как отмечается в материале, этот вектор говорит о растущем влиянии Европейского союза, из-за которого Великобритания решилась на Brexit. Газета пишет, что сперва идея создания «европейской армии» преподносилась в качестве «фантазии евроскептиков», призванной склонить избирателей в сторону выхода из ЕС.

Издание пишет, что в настоящее время есть опасения, что сделка премьер-министра Великобритании по Brexit не удовлетворяет интересы безопасности страны.