Представители США и НАТО не явились на российский брифинг по ракете 9М729

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Представители США и НАТО не явились на брифинг Министерства обороны России, на котором была продемонстрирована крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

Как отмечается, им было направлено соответствующее приглашение.

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«Военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители НАТО и Евросоюза, которым было направлено приглашение, от посещения брифинга воздержались», — подчеркнули в Минобороны.

Уточняется, что брифинг посетили более 20 дипломатических представителей из других стран.

Ранее сообщалось, что Россия продемонстрирует ракету 9М729 международным представителям.