Россия продемонстрирует ракету 9М729 международным представителям

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Россия продемонстрирует крылатую ракету 9М729 представителям НАТО и Евросоюза, а также Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) и группы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.

По его словам, мероприятие состоится 23 января.

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«Ставим перед собой задачу дать возможность зарубежным экспертам самостоятельно составить для себя объективную картину», — заявил Рябков.

Он также выразил надежду, что разъяснения по этой ракете помогут сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел России напомнили, что ДРСМД все еще в силе.