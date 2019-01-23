Китай выразил протест из-за новой стратегии разведки США

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Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай протестует из-за публикации новой Национальной стратегии в сфере разведки в США, в которой Китай и Россию назвали противниками Штатов, передает РИА «Новости».

Сообщается, что в стратегии говорится о «многочисленных противниках», которые ищут возможности, чтобы нанести потенциально катастрофический ущерб интересам США путем приобретения и применения оружия массового уничтожения.

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«США выпустили целый ряд подобных докладов, в которых выдвигаются необоснованные обвинения в отношении России и Китая. Мы выражаем протест в связи с этим», — отметила Чуньин.

Китайский дипломат призвала США прилагать больше усилий для улучшения взаимоотношений и поддержания мира во всем мире.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне признали непригодной систему военной логистики к войне с Россией и Китаем.