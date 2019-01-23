Палата представителей США запретила Трампу выход из НАТО

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Палата представителей конгресса США приняла законопроект в поддержку НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, законопроект, в частности, запрещает президенту США Дональду Трампу возможный выход из НАТО.

Как отмечается, этот документ поддержали 357 депутатов.

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При этом законопроект должен пройти обе палаты конгресса и быть подписан президентом, чтобы стать законом.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп может вернуться к идее выхода из НАТО.