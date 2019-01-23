Bloomberg: разведка США опасается «действий» России

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Усилия России могут подорвать интересы США во многих регионах мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на новую стратегию американской разведки.

По данным агентства, речь идет об усилиях Москвы, которые направлены на увеличение влияния и авторитета России.

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Как отмечается, действия России могут вступить в противоречие с целями США.

При этом в стратегии также указывается, что Россия и Китай стремятся воспользоваться изменениями «стратегической обстановки» в своих интересах.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео высказался о возможной «холодной войне» между Россией и США.