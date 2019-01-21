Названа дата совета Россия — НАТО

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Первое в наступившем году заседание совета Россия — НАТО на уровне послов пройдет 25 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Альянса.

По его словам, встреча пройдет в Брюсселе.

«В результате консультаций с Россией мы договорились провести встречу Совета Россия - НАТО на посольском уровне 25 января 2019 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин раскритиковал курс НАТО на расширение в Европе.