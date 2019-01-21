МИД России: США уже приняли решение о выходе из ДРСМД
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты приняли решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он сказал в интервью журналу «Международная жизнь».
Рябков заметил, что он почти не сомневается в этом решении США.
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«Видимо, внутреннее решение в Вашингтоне в пользу выхода вслед за приостановкой договора — выход, как следующий шаг, такое решение принято», — сказал Рябков.
Он добавил, что заявления официальных представителей властей США являются тому доказательствами.
Ранее глава МИД ФРГ рассказал, как спасти ДРСМД.