Украинские военные подорвались на мине в ДНР

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Четыре украинских военных подорвались на минном поле, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниила Безсонова.

Сообщается, что четыре украинских военных в составе 131-го разведывательного батальона на автомобиле выехали на установленное саперами минное поле вблизи Авдеевки.

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По его словам, с начала 2019 года разные разведчики три раза пытались проникнуть на территорию, расположенную северо-восточнее Авдеевки, но все попытки оказались неудачными.

Ранее сообщалось, что пьяного украинского силовика взяли в плен в ДНР.